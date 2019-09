VIDEO Sbatte contro una Fiat Panda: grave scooterista, ricoverato in ospedale con l'elisoccorso

Cronaca

Rimini

| 13:22 - 02 Settembre 2019

Un 57enne in sella a uno scooter Honda Sh è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena in elisoccorso, dopo un incidente avvenuto alle 11 circa di lunedì 2 settembre in viale Matteotti, nel Borgo San Giuliano. Lo scontro è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Bissolati: il 57enne ha sbattuto contro la fiancata sinistra di una Fiat Panda ed è stato sbalzato dalla sella, rovinando sull'asfalto. Entrambi i mezzi procedevano in direzione Ravenna. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha disposto il ricovero del ferito in elicottero, con il codice di massima gravità. La Polizia Municipale si è occupata dei rilievi e della ricostruzione dell'incidente.