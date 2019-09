Al Circolo Tennis Morciano prove gratuite di tennis, dodgeball e Giocasport

Sport

Morciano di Romagna

| 13:02 - 02 Settembre 2019

Gioca sport a Morciano di Romagna.

L’estate è ormai alle spalle: il Circolo Tennis di Morciano si prepara ad una nuova stagione in cui l’ingrediente principale sarà come sempre lo sport. In vista della ripresa dei corsi presso gli impianti di via Stadio (prevista per settembre), la società ‘360 Sport’ ripropone un ciclo di prove gratuite per tutti coloro che desiderano avvicinarsi a una di queste tre discipline: tennis, Giocasport e Dodgeball.



Tennis: le prove si svolgeranno nelle giornate di sabato 14 e venerdì 20 settembre. Di seguito gli orari: ore 17 (bambini), 18 (ragazzi), 19 adulti.



Giocasport: bambini e ragazzi sperimenteranno le loro possibilità di crescita con un’attività motoria multilaterale e avranno la possibilità di praticare diversi sport con l’obiettivo di capire quello più adatto a loro. L’apprendimento degli schemi motori di base e delle capacità coordinative risulta fondamentale per il futuro sviluppo delle capacità motorie del fanciullo e anche del suo sviluppo psicologico e affettivo. Le prove si svolgeranno nelle giornate di venerdì 13 e sabato 21 settembre. Di seguito gli orari: ore 17 (fascia di età 3-5 anni - avviamento allo sport); ore 18 (fascia di età 6-10 anni - formazione e pratica sportiva). A fine anno gli iscritti avranno la possibilità di partecipare alle Olimpiadi del Giocasport e riceveranno un diploma.



Dodgeball: per bambini e ragazzi dai 9 ai 18 anni. I corsi si svolgeranno presso l’ex bocciodromo (Pala 360 Sport). Prove gratuite venerdì 13 e sabato 21 settembre alle ore 19.



Si ricorda che ‘360 Sport’ è una delle poche realtà in Emilia – Romagna ad essere stata riconosciuta come Centro Coni per l’orientamento e l’avviamento allo sport (con test motori di ingresso e di fine anno, passaporto sportivo e metodi di insegnamento all’avanguardia). Per le prove gratuite (anche in altri giorni e orari) o per informazioni e iscrizioni è possibile telefonare al numero 3484442642.



Proprio in vista della ripresa della ripresa delle lezioni autunnali, nei giorni scorsi il centro estivo sportivo di ‘360 Sport’ ha ospitato il Dodgeball Day: una giornata interamente dedicata a questa disciplina con la partecipazione straordinaria di Andrea Robbia, presidente dell’Associazione Italiana Dodgeball. Già giocatore di livello (con partecipazioni anche ai Campionati europei) e allenatore di uno dei team più blasonati del territorio (il Lugo Anubi Valkyrie), Robbia ha condiviso con bambini e ragazzi le sue esperienza sui campi d’Italia e d’Europa e la sua passione per questo sport. Nei prossimi giorni il centro estivo sportivo ospiterà inoltre un top player del panorama tennistico italiano.