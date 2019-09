A Sant'Aquilina Lab solidarietà e cinema itinerante con Casa Solferino

Eventi

Rimini

| 12:58 - 02 Settembre 2019

Pubblico al Sant'Aquilina Lab.

Prosegue Sant'Aquilina Lab, il progetto di prossimità dedicato a Santa Aquilina promosso da Acli Rimini e Acli Arte e Spettacolo in collaborazione con le realtà sociali, artistiche e ricreative che operano nel territorio della frazione.



Domani (martedì 3 settembre) dalle 20.30 una serata in collaborazione con "Casa Solferino", la struttura per l'accoglienza dei migranti aperta dalla Croce Rossa, che si presenta al pubblico.



Arriva a Santa Aquilina anche la straordinaria esperienza del Cinema du Desert, cinema solare itinerante che dal 2009 ha percorso più di 90.000 chilometri fra Africa, Asia, Mongolia ed Europa. Tramite il grande schermo, Cinema du Desert vuole intessere una tela di solidarietà internazionale e creare un ponte tra le culture grazie al potere delle immagini.