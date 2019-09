Serie C girone B: formazioni e rose del Rimini e delle 19 squadre dopo la chiusura del mercato

Sport

Rimini

| 10:29 - 03 Settembre 2019

Luca Zamparo e Luca Ricci, neo acquisti di Rimini e Cesena.

A cura di Riccardo Giannini



ARZIGNANO (4-3-3): TOSI - TAZZA BACHINI PASQUALONI BARZAGHI - VALAGUSSA CASINI PERRETTA - PATTARELLO CAIS ROCCO.

In panchina: FACCIOLI; TESCARO, Bigolin, BONALUMI, BOZZATO; Hoxha, Maldonado, RUSSO, BALESTRERO, Antoniazzi; ANASTASIA, Cavaliere, HEATLEY, FERRARA.

Valutazione: ★ 1\2

Commento: una vera e propria rivoluzione per mantenere la categoria: un compito improbo per mister Colombo. Tra gli acquisti più interessanti in chiave under il terzino ex Benevento Tazza.

Il colpo: Rocco.



CARPI (4-3-2-1): NOBILE - CLEMENTE SABOTIC LIGI LO MOLINO - CARTA Pezzi SABER - ZERBO MAURIZI - Vano.

In panchina: ROSSINI, CELESTE; ROSSONI, PELLEGRINI, BOCCACCINI, VAROLI, SARZI PUTTINI; Jelenic, GRIECO, FOFANA, Saric, SIMONETTI, Maroni; BIASCI, MASTAJ, TOMMASSONE, CARLETTI, VAN DER HEIJDEN.

Valutazione: ★★★ 1\2

Commento: l'inizio super di Vano candida il Carpi per la zona playoff e sull'onda dell'entusiasmo la società ha chiuso il mercato con diverse operazioni. Uomini di categoria, ma alla lunga perderà il passo delle big del girone.

Il colpo: Zerbo.



CESENA (3-4-3): MARSON - RICCI Brignani SABATO - FRANCHINI ROSAIA FRANCO Valeri - BORELLO SARAO RUSSINI.

In panchina: Agliardi, STEFANELLI; MADDALONI, Ciofi, BRUNETTI, GIRAUDO; ZERBIN, Capellini, De Feudis, VALENCIA, CORTESI; ZECCA, BUTIC, PANTALEONI.

Valutazione: ★★★

Commento: le ambizioni del Cesena passano dall'attacco. Butic e Sarao devono fare il salto di qualità per permettere ai bianconeri di sognare. Rosa ben strutturata e ricca di alternative per mister Modesto.

Il colpo: Borello.



FANO (4-3-3): VISCOVO - BEDUSCHI DIOP DI SABATINO DE VITO - PARLATI CARPANI MARINO - KANIS BARBUTI BALDINI.

In panchina: VENDITTI, FASOLINO; TOFANARI, RICCIARDI, GATTI, BOCCIOLETTI; SAPONE, MASSARDI, PAOLINI; SAID, GJUCI, TASSI, SARLI.

Valutazione: ★

Commento: squadra completamente rifatta ex novo, con diversi esuberi dell'Ascoli. L'ultimo arrivo è quello di Kanis, ex promessa del Novara sponsorizzata da Raiola. Il Fano sembra la vittima sacrificale per l'ultimo posto.

Il colpo: Baldini.



FERALPI SALO' (4-3-3): De Lucia - ZAMBELLI Legati Giani CONTESSA - Magnino CARRARO ALTOBELLI - CECCARELLI Caracciolo Maiorino.

In panchina: LIVERANI; ELEUTERI, Altare, RINALDI, TRAVAGLINI, Mordini; Scarsella, Pesce, Guidetti, HERGHELIGIU, Rigamonti; MAURI, STANCO, BERTOLI, Tirelli.

Valutazione: ★★★★

Commento: inizio di stagione da dimenticare (1 punto in 2 partite), ma organico ricco, con il colpo finale Altobelli. Zenoni deve trovare la quadratura del cerchio. In quasi tutti i ruoli ha due titolari.

Il colpo: Carraro.



FERMANA (4-3-3): GEMELLO - TEDONE Comotto Scrosta Sperotto - Urbinati ISACCO MANTINI - PETRUCCI MAISTRELLO BACIO TERRACINO.

In panchina: PALOMBO, RENZI, BADIOLI; DE PASCALIS, MANETTA, SORAGNA, Ceriani; Iotti, MANE', PERSIA, RICCIARDI, BELLINI, VENTURI; LIGUORI, ROLFINI, Cognigni, MOLINARI, Cremona, D'Angelo, ALAGNA, FIUMICETTI, PEDRONI.

Valutazione: ★★ 1\2.

Commento: rosa anche sovrabbondante, ma piace l'attacco formato da Petrucci e Bacio Terracino a supporto di Maistrello, ultimo colpo del mercato. Tra i pali l'ex Torino Gemello, che il ds Cangini aveva portato a Rimini. Attenzione all'ex Atalanta Isacco a centrocampo.

Il colpo: Bacio Terracino.



GUBBIO (4-3-3): RAVAGLIA - LAKTI (RAFA MUNOZ) Maini CINAGLIA FILIPPINI - SBAFFO EL HILALI Malaccari - De Silvestro SORRENTINO MANCONI (Tavernelli).

In panchina: ZANELLATI; RAFA MUNOZ, BACCHETTI, KONATE', ZANONI; Benedetti, Ricci, Conti, CENCIARELLI; Battista, BANGU, CESARETTI, MELI, Tavernelli.

Valutazione: ★★ 1\2.

Commento: ha una rosa all'altezza dell'obiettivo, la salvezza senza passare per i playout. El Hilali, ex promessa del Milan, regista di un centrocampo che affianca, all'ex Rimini Malaccari, il colpo Sabaffo.

Il colpo: Sbaffo.



IMOLESE (4-3-1-2): Rossi - Garattoni Checchi Carini VALEAU - BOLZONI MARCUCCI ALIMI - MANIERO - VUTHAJ BISMARK.

In panchina: LIBERTAZZI, SERI; SCHIAVI, Boccardi, DELLA GIOVANNA, INGROSSO, Alboni, Suliani; ARTIOLI, TENTONI, D'ALENA, PROVENZANO, Belcastro; PADOVAN , LATTE LATH., SALL, CASCIOLA.

Valutazione: ★★

Commento: squadra nettamente indebolita rispetto all'anno scorso, a causa delle numerose partenze. Bolzoni porta esperienza in mediana, fondamentale il pieno recupero fisico di Belcastro. Ma chi segna in attacco?

Il colpo: Alimi.



MODENA (3-5-2): GAGNO - INGEGNERI Perna STEFANELLI - BEARZOTTI Boscolo Papo PEZZELLA LAURENTI VARUTTI - Ferrario TULISSI.

In panchina: PACINI, NARCISO; MATTIOLI, Zaro, CARGNELUTTI, POLITTI; Rabiu, DAVI', DE GRAZIA, Duca, Spaviero; SODINHA, Rossetti, SPAGNOLI.

Valutazione: ★★★

Commento: squadra attrezzata per raggiungere l'obiettivo salvezza, solida in difesa e in mediana. In attacco bizzarra la scommessa Sodinha, le fortune della squadra dipenderanno da bomber Ferrario.

Il colpo: Tulissi.



PADOVA (3-5-2): Minelli - PELAGATTI KRESIC LOVATO - FAZZI GERMANO RONALDO CASTIGLIA BARAYE - MOKULU PESENTI.

In panchina: GALLI, Merelli; SYLLA, RONDANINI, Capelli, Andelkovic, Cherubin; DAFFARA, Serena, BUGLIO, Mandorlini, Lordkipanidze; GABIONETTA, PIOVANELLO, SOLERI, BUNINO, SANTINI, Karamoko.

Valutazione: ★★★★★

Commento: organico quasi illegale per una serie C, a partire dall'attacco. Portiere di categoria superiore, un centrocampo con due mezzali abili negli inserimenti, il colpaccio Ronaldo in regia.

Il colpo: Pesenti.



PIACENZA (4-3-1-2): DEL FAVERO - ZAPPELLA MILESI Della Latta IMPERIALE - GIANDONATO Bolis Marotta - CATTANEO - CACIA PAPONI.

In panchina: BERTOZZI, Ansaldi; EL KAOUKAKIBI, Pergreffi, BORRI, Confalonieri, NANNINI; Corradi, Bolis, Scotti M.; Sestu, Sylla, FORTE, La Mesta.

Valutazione: ★★★★

Commento: ha costruito una squadra forte tenuto conto dell'obbligo degli under (Del Favero e due terzini i giocatori designati), ma in attacco Paponi sarà compatibile con Cacia? Giocatori come Milesi, Giandonato e Cattaneo sono comunque delle garanzie.

Il colpo: Milesi.



RAVENNA (3-5-2): Spurio - Ronchi Jidayi SIRRI - NIGRETTI Selleri Papa LORA RICCHI - Raffini Nocciolini.

In panchina: CINCILLA; GRASSINI, Pelizzari, Maltoni, PURRO; Martorelli, D'ERAMO, MUSTACCIOLO, Fiorani, Sabba; GIOVINCO, FYDA.

Valutazione: ★★

Commento: dovrà faticare per salvarsi. Ha puntato sugli esterni under, ha perso però giocatori importanti come Venturi, Maleh, Galuppini, Eleuteri e Lelj. A centrocampo c'è Lora, cresciuto nel vivaio del Milan: giocatore bloccato in carriera da troppi infortuni.

Il colpo: Giovinco.



REGGIANA (3-5-2): VENTURI - Spanò ESPECHE COSTA - KIRWAN Staiti ROSSI VARONE LUNETTA - MARCHI SCAPPINI.

In panchina: VOLTOLINI, Narduzzo; LIBUTTI, Rozzio, MARTINELLI, SANTOVITO, FAVALE; ZANINI, RADREZZA, HARUNA; RODRIGUEZ, KARGBO.

Valutazione: ★★★★

Commento: mercato ricco e completo, con i colpi Kirwan e Lunetta per le fasce, l'esperto Rossi "ciliegina" di un ricco centrocampo, il ritorno di Costa (perfetto nella difesa a tre). In porta Venturi (attualmente infortunato). Alvini in panchina è una garanzia.

Il colpo: Lunetta.



RIMINI (3-5-2): Scotti - SCAPPI Ferrani Nava V. - FINIZIO Montanari Palma A. Candido SILVESTRO - GERARDI ZAMPARO.

In panchina: SALA, SANTOPADRE; MESSINA, OLIANA, PICASCIA, Magi; MANCINI, CIGLIANO, VAN RASENBEECK, Variola, LIONETTI, COZZARI, Angelini, Pari; PETROVIC, BELLANTE, VENTOLA, Arlotti.

Valutazione: ★★★

Commento: manca un centrocampista forte fisicamente (alla fine si è puntato sul ritorno di Montanari) e le scelte degli under non sono state forse lungimiranti. Ma D'Agnelli ha costruito una squadra solidissima, di corazzieri, attorno ai genietti Candido e Palma. Attacco finalmente competitivo: attenzione a Petrovic, sarà una sorpresa.

Il colpo: Gerardi.



SAMBENEDETTESE (4-3-3): SANTURRO - Rapisarda Miceli Zaffagnini GEMIGNANI - PANAIOLI ANGIULLI Gelonese - ORLANDO CERNIGOI FREDIANI.

In panchina: RACCICHINI, Fusco; Di Pasquale, CARILLO, Biondi, TRILLO'; PIREDDA, Bove, Brunetti, Rocchi, GAROFALO;Volpicelli, Di Massimo.

Valutazione: ★★★ 1\2

Commento: manca un vice Cernigoi, ma il potenziale d'attacco è notevole. A centrocampo un colpaccio il regista Angiulli. Santurro è un portiere affidabile. La vera incognita è l'allenatore Montero.

Il colpo: Orlando.



SUD TIROL (4-3-1-2): CUCCHIETTI - IERARDI POLAK Vinetot Fabbri - Tait Berardocco Morosini - CASIRAGHI - MAZZOCCHI Turchetta.

In panchina: TALIENTO, Grbic; CROCCHIANTI, ALARI, Colucci, DAVI'; GATTO E., Fink, TROVADE, Proietto; PETRELLA, Romero, ROVER.

Valutazione: ★★★★

Commento: rosa forse non ricca dal punto di vista quantitativo (soprattutto in ottica under), ma Vecchi sulla panchina è una garanzia. Casiraghi l'innesto di qualità dietro le punte, Petrella l'alternativa di lusso, anche a partita in corso.

Il colpo: Casiraghi.



TRIESTINA (4-4-2): Offredi - Formiconi CERNUTO Lambrughi Frascatore - GATTO Maracchi PAULINHO Mensah - Costantino Granoche.

In panchina: Matosevic, Rossi; SCRUGLI, Codromaz, Malomo, ERMACORA; GIORICO, Steffe', Beccaro, SALATA, Tosolini; Procaccio, Hidalgo, GOMEZ, FERRETTI, Vicaroni.

Valutazione: ★★★★ 1/2

Commento: ha puntellato la rosa dell'anno scorso con giocatori di valore come Cernuto, Gatto e Giorico. La promozione passa però ancora una volta dai piedi (e dalla testa) de "El Diablo" Granoche.

Il colpo: Gatto.



VICENZA (4-3-1-2): Grandi - CAPPELLETTI PADELLA Bizzotto BRUSCAGIN - EMANUELLO RIGONI Cinelli - Giacomelli - Guerra MAROTTA.

In panchina: Albertazzi, PIZZIGNACCO; Bianchi, Pasini, Bonetto, BARLOCCO, LIVIERO; Zonta, SCOPPA, Zarpellon, Pontisso; Gashi, Tronco, Arma,VANDEPUTTE, SARANITI, Okoli.

Valutazione: ★★★★★

Commento: chiude il mercato con i botti Vandeputte e soprattutto Rigoni. Centrocampo di categoria superiore (compreso il trequartista Giacomello). In difesa sono arrivati dalla serie B Bruscagin, Cappelletti e Padella. In panchna un big assoluto come Di Carlo.

Il colpo: Rigoni.



VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Giacomel - Lavagnoli Rossi Sirignano VANNUCCI - CAZZOLA DI PAOLA Onescu - DA SILVA - ODOGWU LUPOLI.

In panchina: CHIESA, Sibi; PINTON, SANTACROCE, CURTO, Manfrin; Lavagnoli, PELLACANI, GASPERI, DANIELI, Casarotto, Merci, FERMO; Danti, MARCANDELLA, Manarin, MAGRASSI.

Valutazione: ★★

Commento: squadra piuttosto esperta (l'unico under titolare è il portiere Giacomel), che sembra rinforzata rispetto alla scorsa stagione. Da valutare l'inserimento tattico dell'ex Padova Marcandella (è un esterno): Fresco passerà al 4-2-3-1?

Il colpo: Da Silva.



VIS PESARO (3-5-2): GOLUBOVIC - FARABEGOLI LELJ Gennari - MISIN EJJAKI Paoli Lazzari PEDRELLI - Voltan GRANDOLFO.

In panchina: BIANCHINI, Ciacci; ADORNI, Romei, GIANOLA, CAMPEOL; Botta, Gabbani, RUBBO, Tessiore; MALEC, Di Nardo, PANNITTERI, TASCINI, RICCIULLI.

Valutazione: ★★

Commento: la sinergia con la Sampdoria (è arrivato anche l'ex tecnico della primavera Pavan) sembrava poter garantire alla Vis una salvezza tranquilla. Invece sul mercato degli "over" i marchigiani hanno sofferto. Ma la vittoria con il Cesena dimostra che forse la strada del 3-5-2 è quella giusta.

Il colpo: Lelj.