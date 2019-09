Riccione, ‘PuliAMO il Mare’: il Vela Club Marano in spedizione per pulire il mare dalla plastica

Attualità

Riccione

| 11:30 - 02 Settembre 2019

PuliAMO il mare.

Il Vela Club Marano ha organizzato una splendida manifestazione denominata "PuliAMO il Mare". I soci del Vela Club Marano di Riccione, che giornalmente solcano il mare spinti dal vento o da una pagaia hawaiana, già da tempo contribuiscono fattivamente alla pulizia delle acque antistanti la battigia in particolare quelle della zona Marano; non contenti di questo circa 20 tra Soci e simpatizzanti del Vela Club di età compresa dai 18 agli oltre 60 anni, sono partiti dal Bagno 140, storica sede del Club, alla volta del Porto Canale di Riccione armati di pagaia hawaiana, cavalcando una grossa tavola da surf denominata SUP. Durante il tragitto hanno raccolto tutte le plastiche disperse in mare intrattenendosi spesso con bagnanti e turisti al fine di divulgare il rispetto del mare e della natura, riscuotendo così il plauso di tutti.

I paddlers rientrando al Club hanno riferito che il tratto di mare esplorato gode tutto sommato di buona salute e che le plastiche rinvenute sono di numero limitato. Al rientro della spedizione l'intero sacco di plastiche raccolte è stato regolarmente smaltito nell'apposito cassonetto.

"E' stata la festa del nostro Adriatico sulle cui acque abbiamo condiviso tutti insieme le emozioni e la bellezza che la natura ci dona" dicono gli Organizzatori, "Ricordatevi, il mare si prende cura di noi, e noi abbiamo ricambiato il favore ripulendo le acque dalla plastica e, cosa ancore più importante, abbiamo donato un po' della nostra passione per la natura ed il mare ai turisti che si godevano un bagno, molti di loro ci hanno ringraziato e persino aiutato nella raccolta, condividendo così emozioni positive che certamente non dimenticheranno".

Visto lo spirito ecologico della manifestazione ed il divertimento di tutti i partecipanti, il Vela Club Marano conta di ripetere la manifestazione anche il prossimo anno.