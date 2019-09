San Giovanni in Marignano: il dottor Barbaresi saluta la Casa Residenza Anziani

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 10:24 - 02 Settembre 2019

Il dottor Barbaresi e la consegna della poesia a lui dedicata da Giorgio Tamagnini.

Sabato scorso la Casa Residenza Anziani ha salutato il dottor Barbaresi che ha raggiunto il pensionamento. Presenti l’Amministrazione comunale, nelle persone del Sindaco Daniele Morelli e dell’Assessore Nicola Gabellini, i referenti Cad in particolare Raffaella Piva, il personale, gli ospiti e tutti i familiari a salutare una figura che ha accompagnato le vicende della Casa Residenza per ben 40 anni.



Il dott. Lorenzo Barbaresi ha infatti assunto l’incarico di Medico di Medicina Generale per tutti gli ospiti accolti, nel corso degli anni, nella Casa protetta di San Giovanni in M. nel 1978, quando ancora la struttura si trovava in via Roma. Contemporaneamente esercitava il suo lavoro di medico di base nell’ambulatorio marignanese e quello di medico del lavoro.



La professionalità, le competenze e l’esperienza del dottore, hanno fatto sì che diventasse un riferimento di sicurezza e di certezza per le persone che hanno vissuto e lavorato insieme a lui.

In questo prezioso percorso, ha trasmesso il senso di appartenenza a questo servizio, rafforzando quel clima di Famiglia e di Casa che si vive entrando in struttura.

Lorenzo ha sempre accolto con grande professionalità i cambiamenti che si sono susseguiti nel tempo, dimostrando una proficua partecipazione e una leale correttezza.

A lui va un sentito ringraziamento e una profonda gratitudine per il lavoro svolto nella Casa Residenza Anziani dagli ospiti le famiglie, la Cad e tutta l’Amministrazione comunale.



Giorgio Tamagini, un collaboratore della struttura ha dedicato al dottore una poesia in dialetto:



Che pazienza Dutor



Lorenzo

Infaticabile Dutor

pront me servizie

cant’il cema drent l’uspizie.



Un Dutor ad cor e generos

Però l’ha un bel da fè sa tot cli spos.



La moi clan pensa mel

Se e su Lorenzo

L’è d’impartot com è sel.



Guardè can scherz

E gnenca a rid

Dli volt ui toca magnè in pid.



Chesa residenza

Ambultaorie

E visite se lavor

L’è pas e temp ciò

L’è dvent grand anche è Dutor.



L’è sucess piò dna volta

Che riv ma chesa

L’ava duvù arturnè olta.



Cor cor Dutor

Che i qua iè tot sé fridor.



Mala porta il aspeta

Inferimera e parent

Bienc tlà facia dè spavent.



Cum us presenta

Sla su burseta

I si sbota tot com li fa al lodle mala cvetta.



Dmanda te

Ca dmand anche me

Tot i vo savè.



Cumela chi sta mel?

In andrà a fni tl’uspidel?



Me an ho chera

E gnenca me

Nun avlin chi arvenza i che.



Lorenzo pazient

Se su fè gentil

E sa ma tot come dil.



Si sta mel in set o ott

Un è né virus né epidemia

Guardè da clà fnestra

E av rindì cont

Cante po' es longa na via.



T’un atme i se inzitì

Un cenn sla testa

Ià capì cus che e Dutor

L’ha vlù di.



Sun bel po' ad verità

E poca fantasia

Ho scret sta sturiela

In poesia.



Ann fa ad sta chesa

T’è vu e benvenut

Ades però l’è riv

È mument di salut.



Grazie d’ave port la tu profesion

Ades rilaste e godte la pension.



Grazie mille Lorenzo

Grazie ad cor

Che snà grand custenza

T’è svolt è lavor.



Si auguri de cumun

E la direzion dla chesa residenza

A ciap la pàla al balzo

E simpaticament

A dag la mi sentenza.



Tot donie ma chesa

Tot donie se lavor

Lasme di Lorenzo

Tzi ste propria un gran Dutor.