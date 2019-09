Calcio D, che beffa per la Sammaurese: in vantaggio 2-0 perde 3-2. Espulso Maioli

Sport

San Mauro Pascoli

| 09:22 - 02 Settembre 2019

La Sammaurese era in vantaggio 2-0 a Mezzolara e ha perso 3-2.



Incredibile conditta per la Sammaurese sul campo del Mezzolara. In vantaggio di due reti a fine primo tempo, la squadra di Protti si è fatta riprendere e superare. Dopo un primo tempo giocato alla perfezione, la Sammaurese non capitalizza il vantaggio e viene ripresa al fotofinish dal Mezzolara, che vince incredibilmente per 3-2.

Una partita che ha visto la formazione di Protti partire a fionda con un Pieri eccezionale, poi nel finale la stanchezza è venuta fuori e la compagine bolognese ne ha approfittato.

Al 9' Samaurese in vantaggio. Giocata da attaccante rapace di Pieri che da una rimessa, prende spazio in area e buca Malagoli. I giallorossi non fermano le loro sortite e al 42' ancora uno scatenato Pieri non perdona.

La compagine esterna continua a tenere un buon ritmo, i bolognesi non sembrano avere la forza per tenere il passo. Nel finale, alla disperata, il Mezzolara accorcia con Pappaianni. I biancoazzurri si riversano in attacco, Mazzotti viene espulso e sulla conseguente punizione l'ex Maioli realizza la beffa per la Sammaurese Sembra finita invece l'incubo prosegue. Al 95' Negri di testa purtroppo regala i tre punti ai padroni di casa.



Il tabellino

MEZZOLARA: Malagoli, Kharmoud, Lo Russo, Maioli, Rossi, Aguiari (4°st De Lucca), El Bouhali, Roselli (17°st Sala), Rizzi (26°st Negri) (41° Mutti), Ianniello (4°st Pappaianni), Sereni. A disposizione: Albertazzi, Ferrari, Mutti, Boschini, Mazzoni.Mister: Sig. Togni

SAMMAURESE: Alexandroae, Mazzotti, Merciari, Brighi, Santoni, Lombardi, Solla, Scarponi, Pieri, Noschese (41°st Nicoli), Borghi (14°st D’Angeli). A disposizione: Ramenghi, Deniku, Campinoti, La Montagna, Costantini, Toromagni, Lisi. All. Protti

Arbitro: Lencioni di Lucca (Gnocco di Este e Storgato di Castelfranco V.)

Marcatori: 6 pt Pieri (S), 41 pt Pieri (S), 36 st Pappaianni (M), 42 st Maioli (M), 50 st Negri (M)

Note: Ammoniti: Aguiari (M), Alexandroae (S), Lombardi (S), Pieri (S). Espulso: Mazzotti (S) al 39' st. Angoli: 4-2