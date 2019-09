Tv: Lunedì di calcio. Dalle ore 19.55 su TeleRimini Calcio locale e Rimini Calcio

Sport

Rimini

| 09:18 - 02 Settembre 2019

In foto: Bronzetti, Pedini e Stella.

Questa sera su Rete8 Vga TeleRimini visibile al canale 86 del digitale terrestre vi aspettano nell'ordine:



dalle ore 19,55 in Calcio di Rigore, approfondimenti della domenica calcistica dedicati al calcio locale, dibattiti e contributi filmati per la durata di 70 minuti.





Gli ospiti della 2a puntata saranno gli opinionisti Renzo Baldisserri e Giacomo Alpini, l'attaccante della Fya Riccione Emilio Benito Docente e l'opinionista e attuale titolare della StarterGreen Alessandro Paganini.



Alle ore 21,10 seguirà l'appuntamento con SportUp, il format dedicato al Rimini Calcio. Gli ospiti della 2a puntata saranno l'opinionista Renzo Baldisserri, l'opinionista Giacomo Alpini, l’opinionista Cristiano Cerbara e un tesserato del Rimini F.C.



Entrambi i programmi saranno presentati da Daniele Manuelli e Corin Stella.



Il numero per la diretta valido per messaggistica tradizionale e WhatsApp è il seguente: 333.60.94.299 mentre su Facebook è possibile interagire nelle pagine SportUp Rimini e CalciodiRigore.official



La diretta dei programmi:



Tv digitale terrestre: canale 86 Rete8 Vga TeleRimini. Repliche canale 13 (7Gold)



Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rx_nrJ57Js8



Facebook SportUp e Calcio di Rigore: https://www.facebook.com/sportuprimini/







I servizi in Calcio di Rigore saranno:



Mezzolara vs Sammaurese; Progresso vs Alfonsine; Forlì vs Franciacorta (Serie D Girone D); Matelica vs Cattolica (Serie D girone F); Fya Riccione vs Masi Torello (Eccellenza); Fosso Ghiaia vs Novafeltria, I. Bellaria Marina vs Faenza (Promozione); l'intervista al neo allenatore dle Gabicce Gradara Massimo Scardovi (Promozione Marche)



I servizi in SportUp saranno:



Analisi Feralpi Salò vs Rimini;Interviste dopogara; Pagelle del match; presentazione del prossimo avversario del Rimini (Sud Tirol), profilo sul ds Rino D'Agnelli; profilo sull'allenatore Renato Cioffi