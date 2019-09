Rimini Calcio, ufficiale l'arrivo del centrocampista under Lionetti

Sport

| 09:03 - 02 Settembre 2019

Il centrocampista Giorgio Lionetti.



Il Rimini F. C. rende noto di aver perfezionato il passaggio in biancorosso, dalla Juve Stabia, del centrocampista, classe ’98, Giorgio Lionetti. Dopo l’inizio col Catanzaro in C, nella stagione 2016-17, a gennaio il passaggio al Potenza in D dove ha collezionato 16 gettoni di presenza. La prima parte della stagione successiva ancora con la formazione lucana, con 4 presenze, poi a dicembre l’approdo a Verona, sponda Virtus, per un totale di 16 presenze. Nell’ultimo campionato il ritorno in C, a Castellammare di Stabia, formazione con la quale è sceso in campo in tre occasioni contribuendo al ritorno in Serie B della squadra campana. Il mercato chiude lunedì alle ore 22: potrebbe arrivare un altro under e si cerca una sistamazione per il portiere Nava.