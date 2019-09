Richiede parcheggio per padre disabile, le assegnano uno stallo quasi inaccessibile. LA SEGNALAZIONE

Attualità

Riccione

09:00 - 02 Settembre 2019

Il parcheggio "incriminato".

Richiede un parcheggio per suo padre disabile e le assegnano un posteggio ai limiti della fruizione : accade a Riccione, in via Bernini 31. La segnalazione arriva da una nostra lettrice che allega anche la foto dello stallo assegnato, in cui si nota l’asfalto dissestato e la vegetazione che, evidentemente, impedisce una sosta per lo meno agevole, per lo più a una persona disabile. La speranza della nostra lettrice è che la segnalazione arrivi all’amministrazione che si faccia carico di questo disagio.