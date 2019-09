FOTO Rimini, bellezza senza età: ecco Miss Over 2019

Attualità

| 08:49 - 02 Settembre 2019

Foto Amato Ballante.

L'ultima sera del mese di agosto, per chiudere bene l'estate, organizzata dalla Pro loco di Miramare di Rimini, in viale Oliveti, a ridosso della ferrovia lato mare, Elio Pari ha allietato la serata con la prefinale del concorso nazionale Miss Over 2019. Un nutrito pubblico ha assistito divertito alla passerella delle 20 concorrenti, provenienti da tutta l'Italia, presentate dal patron del concorso Elio Pari, che si sono sfidate a suon di sfilate e prove di abilità per oltre 1 ora e mezza. Al termine delle votazioni, espresse live, da una giuria tecnica di qualità, hanno ottenuto le fasce, per le varie categorie relative all'età, le seguenti concorrenti: una bella commercialista riminese, premiata dal Presidente della Pro loco di Miramare Beppe Indino si è portata a casa la fascia della più votata. Elena Mengozzi, laureata in economia e commercio insieme alla mantovana Giusy Licata, hanno stravinto nella categoria Over 50. Altri riconoscimenti sono andati ad Antonella Mazzotta da Ciserano di Bergamo e Paola Vanin di Treviso, tutte signore bellissime e dal grande fascino. Nella categoria Over Anta (da 39 a 49 anni) il successo è andato ad un'eclettica signora giunta dall'Umbria, Claudia Maggiurana, classe 1978, da Spina di Marsciano che oltre alla propria bellezza si è ben cimentata nella prova di abilità. Infine, nella categoria delle Overissime (da 59 anni in su) la più votata è stata la bella marchigiana Gemma Paolini classe 1960 di San Benedetto del Tronto, con ben 5 figli all'attivo e diversi nipotini in arrivo. Successo anche per Brunetta Clementi , classe 1958 di Ancona, estetista, una nonna davvero coi fiocchi che assieme a Gemma ha completato il gruppo delle vincitrici della indimenticabile serata di selezione a Miramare.

Amato Ballante