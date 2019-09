Rimini, alla guida ubriaco devasta un cortile e rischia di investire due persone

Cronaca

Rimini

| 08:47 - 02 Settembre 2019

Complesso Leon Battista Alberti.

Completamente ubriaco alla guida della sua Golf semina il panico all’interno del centro residenziale Leon Battista Alberti a Rimini: finisce nei guai un 21enne del posto a cui la polizia, intervenuta sul posto dopo la segnalazione, ha ritirato la patente. I fatti sono accaduti sabato sera, dopo le 21. Il giovane, evidentemente non in grado di avere il controllo del mezzo a causa dei fumi dell’alcol, ha proceduto prendendo contro tutto ciò che si è trovato davanti tra muretti, aiuole, vetture in sosta, e ha rischiato di investire anche due passanti. Una volta sul posto, gli agenti hanno bloccato l’auto e hanno proceduto al controllo del giovane, risultato positivo all’alcoltest. Per lui anche una denuncia per danneggiamento.