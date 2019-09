Abbronzatura salatissima: 3mila euro di multa a due nudisti riminesi

Cronaca

07:56 - 02 Settembre 2019

Nudismo, cinque persone multate in spiaggia tra Gabicce Monte e la Vallugola dai Carabinieri insieme all'unità dell'ufficio locale marittimo. I militari hanno effettuato un controllo, dopo alcune segnalazioni pervenute nei giorni precedenti da parte di alcuni utenti, ed elevato sanzioni da 300 euro secondo il Codice della Navigazione.Tra loro anche due bagnati riminesi completamente nudi, i quali debbono rispondere di atti contrari alla decenza. Dovranno pagare una sanzione che sfiora i 3mila euro. Uno di loro, per cercare di evitare la multa, ha provato a fornire false generalità. Per questo motivo, i carabinieri dopo aver effettuato tutte le verifiche del caso, lo hanno denunciato per aver rilasciato false dichiarazioni a pubblico ufficiale.