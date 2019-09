Attualità

Rimini

| 19:30 - 01 Settembre 2019

È stato un successo lo spettacolo delle Frecce Tricolori nel cielo di Rimini. In migliaia, domenica pomeriggio 1 settembre, con il naso all'insù per le evoluzioni degli aerei, anticipate dall'inno nazionale. Uno show mozzafiato sulla spiaggia di Marina Centro, con le spettacolari geometrie che solo la Pattuglia acrobatica nazionale italiana è in grado di generare.