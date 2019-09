Calcio Eccellenza, Fya sprecona: pareggio a reti bianche al Nicoletti col Masi Torello

Sport

Rimini

| 18:13 - 01 Settembre 2019

La squadra della Fya Riccione (foto FB Fya Riccione).

Parte con un pareggio (0-0) la nuova avventura in Eccellenza della Fya Riccione, un punto che lascia l’amaro in bocca alla squadra di Lorenzi che per ampi tratti ha tenuto in mano il pallino del gioco e fallito almeno tre azioni da rete solare.

Nel primo tempo è Giunchetti al 20′ su una ripartenza a lanciare Docente che a tu per tu con Campi spara sul numero uno ospite. Azione fotocopia pochi minuti dopo con ancora Campi che sventa il pericolo. Gli ospiti nel primo tempo si vedono solo con una conclusione da fuori di Gilli che sfiora il palo della porta di Passaniti.

Nel secondo tempo è sempre la Fya a fare la partita ci prova ancora Docente, poi Cecchetti ed anche Giunchetti ma la porta degli ospiti rimane imbattuta. Uno 0-0 che arriva con l’esultanza della neopromossa Masi Torello-Voghiera e, aldilà del risultato, conferisce altre certezze alla giovane formazione riccionese che ha chiuso, nonostante il caldo, in crescita.



Il tabellino

FYA RICCIONE: Passaniti, Borghini, Tamagnini, Enchisi, De Luigi, Anastasi, Cecchetti (33 st Giovanelli), Lunadei (14 st Alberigi), Docente, Sparaventi (38 st Stella), Giunchetti (41 st Censoni). A disp: Pompili, Cecchi, Ioli, Grimaldi, Gjoshi All: Lorenzi

MASI TORELLO: Campi, Vandini, Bassoli, Ansaloni, Migliari, Vecchiatini, Merighi (14 st Cavallini), Gessoni, Gilli, Guerzoni (23 st Gherlinzoni), Venturini. A disp: Piovaccari, Stabellini, Salmi, Skabar, Madhkour, Rizza. All: Ferrari

ARBITRO: Poggi di Forli

AMMONITI: Giunchetti (F), Gessoni (M), Migliari (M), Ansaloni (M)