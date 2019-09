Calcio D, il Cattolica SM si arrende al Matelica: 3-1

Sport

| 18:01 - 01 Settembre 2019

Le squadre al fischio di inizio (foto FB Matelica).

Sul campo di una delle big del girone, il Matelica, il Cattolica SM (numerosa la rappresentanza al suguito) esce sconfitto per 3-1. Il match si mette subito in discesa per i padroni di casa: all'11', infatti, rete del vantaggio dell'under Peroni (ex Santarcangelo), protagonista di una belle partita. Punizione di Bugaro, respinta del portiere, tocco sotto porta del giovane biancorossoper l'1-0. Sette minuti dopo, su un assist sempre di Peroni, Leonetti tira e trova la deviazione di un difensore che beffa il portiere Aglietti.

Nella ripresa crescono gli ospiti guidati da mister Cascione. Su una efficace giocata di Rizzitelli - tunnel a De Santis e tiro all'incrocio dei pali – i romagnoli accorciano le distanze. Nel finale però è Tomassini di testa anticipando tutti sul primo palo su calcio d'angolo a chiudere l'incontro e regalare i tre punti al Matelica. Il Cattolica prova a riaprire il match, ma la squadra di casa si difende bene ed ha ampi spazi in contropiede per arrotondare il punteggio sciupando un paio di buone iniziative prima del triplice fischio finale. Mercoledì 4 settembre in piazza primo Maggio verrà presentata la squadra alla città.

Il tabellino

MATELICA – CATTOLICA SAN MARINO 3 - 1

MATELICA (4-2-3-1): Urbietis; Di Renzo S., Pupeschi, De Santis, De Luca (29’ st Barbarossa); Croce, Bordo; Bugaro (21’ st Valenti), Leonetti (33’ st Massetti), Peroni (12’ st Di Renzo A.); Moretti (18’ st Tomassini). (A disp.: Bigliardi, Visconti, Demoleon, Busi). All. Battistini

CATTOLICA SM (4-3-3): Aglietti; Guglielmi (30’ st Croci), Barellini, Berra, Fabbri; Gaiola (38’ st Pasquini), Stallone, Moroni (30’ st Bernardi); Merlonghi (42’ st Battistini), Rizzitelli, Cisse (19’ st Gasperoni). (A disp.: Benedettini, Maggioli, Gabrielli, Nsingi). All. Cascione

Arbitro: Gregoris di Pescara

11’ Peroni, 18’ Leonetti, 9’ st Rizzitelli, 32’ st Tomassini.: 23’ Croce, 23’ Merlonghi, 36’ Barellini, 15’ st Berra, 25’ st De Santis, 28’ st Guglielmi, 38’ st Valenti