Feralpisalò - Rimini 2-2, mister Cioffi: 'non sono soddisfatto, meritavamo di vincere'

| 17:22 - 01 Settembre 2019

Renato Cioffi, allenatore del Rimini.

Al termine della partita con la Feralpisalò, l'allenatore del Rimini Renato Cioffi non è del tutto soddisfatto: la prestazione dei biancorossi è stata positiva, ma rmane il rammarico per i tre punti sfumati al 94'. "Una volta che siamo assestati dopo il primo quarto d'ora, abbiamo fatto bene, siamo mancati in qualche situazione in fase conclusiva o di ultimo passaggio", rileva il tecnico biancorosso. Sul gol beffa: "Dovevamo gestire meglio l'ultima palla prima del fallo, per quello sono arrabbiato. Ma devo fare i complimenti alla squadra: ha tenuto testa a una squadra che ha un budget triplo del nostro".



In audio le interviste all'allenatore Renato Cioffi e ai difensori goleador Federico Scappi e Manuel Ferrani (si ringrazia Davide Maino).