Fermato alla stazione ferroviaria di Rimini con 40 grammi di marijuana

Cronaca

Rimini

| 13:05 - 01 Settembre 2019

Polizia presidia la stazione ferroviaria di Rimini.

Proseguono i controlli operati dalla Polizia di Rimini per contrastare fenomeni di degrado quali lo spaccio. Nel primo pomeriggio di sabato è stato arrestato un 27enne magrebino, già noto alle forze dell'ordine, fermato in zona stazione ferroviaria e trovato in possesso di 40 grammi di marijuana, che nascondeva negli slip. Il giovane era stato visto aggirarsi con fare sospetto e durante la procedura di identificazione ha tradito nervosismo, fatto che ha spinto gli agenti della Squadra Volante a disporre una perquisizione personale. Con sé aveva anche un coltello a serramanico: è stato infatti anche denunciato per possesso di armi od oggetti atti a offendere.