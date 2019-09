Rimini, l'estate finisce con temporali e forte raffiche di vento: rischio grandine

Attualità

Rimini

| 12:55 - 01 Settembre 2019

Nuvole nere sulla spiaggia (Foto di Afrika Beach Bagni 77/78/79 Igea Marina).

Oggi domenica 1 settembre termina l'estate meteorologica, anche se il tempo sarà ancora caratterizzato da temperature di poco inferiori ai 30°. Sui rilievi è atteso qualche piovasco che potrebbe produrre un po' di nuvolosità anche nelle zone dell'entroterra riminese. Ma da lunedì arriverà un anticipo di autunno: calo termico e temporali nel pomeriggio di lunedì, martedì mattina ancora piogge persistenti, in esaurimento nel pomeriggio.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Lunedì 2 Settembre



Avvisi: Allerta della Protezione Civile per temporali.

Stato del cielo: Nuvolosità irregolare con addensamenti consistenti nel pomeriggio-sera.

Precipitazioni: non esclusi locali piovaschi o brevi rovesci al mattino. Aumento dell’instabilità nel corso del pomeriggio con probabile sviluppo di temporali sia in moto dai rilievi verso pianure e coste, sia in discesa da Nord. Fenomeni che localmente potranno risultare intensi con grandine e raffiche di vento.

Temperature: in diminuzione, valori minimi sui +18/20°C e valori massimi sui +26/28°C.

Venti: deboli/moderati di direzione variabile con rotazione e rinforzo dai quadranti settentrionali in serata.

Mare: da poco mosso fino a mosso sotto costa e molto mosso al largo.

Radiazione UV: 5 (moderata).

Attendibilità: medio-alta.



Martedì 3 Settembre



Avvisi: probabili piogge localmente intense, nonché raffiche di vento sostenute sulla costa.

Stato del cielo: Molto nuvoloso con parziali schiarite tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: rovesci moderati o più intensi tra notte e mattina su gran parte del settore, in graduale attenuazione dal pomeriggio. Stabile in serata.

Temperature: in diminuzione, valori minimi sui +17/19°C e valori massimi sui +20/23°C.

Venti: moderati/tesi da Est/Nord-Est.

Mare: mosso sotto costa e molto mosso al largo. Radiazione UV: 4 (moderata).

Attendibilità: medio-alta.



Mercoledì 4 Settembre



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: Sereno o poco nuvoloso con aumento della copertura sul tardo pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in diminuzione nei valori minimi, collocati sui +16/18°C, stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi, sui +22/24°C

Venti: a regime di brezza, localmente moderati nel pomeriggio lungo la costa.

Mare: poco mosso. Radiazione UV: 6 (alta).

Attendibilità: alta.



Linea di tendenza



Seconda parte della settimana che vedrà una maggior variabilità, con nuvolosità irregolare e precipitazioni che saranno più probabili, specie nelle ore pomeridiane tra la giornata di Venerdì 6 e quella di Sabato 7. Dinamica che comunque necessita di ulteriori conferme, saranno forniti nuovi aggiornamenti.

