Misano, scontro con un'auto: brutta caduta per un motociclista, in elisoccorso all'ospedale

Misano Adriatico

| 12:18 - 01 Settembre 2019

La moto coinvolta nell'incidente.

Incidente stradale domenica, 1 settembre, a Misano, in via Tavoleto. E’ accaduto all'ingresso dell'area di servizio del gruppo Hera, qui un’auto, mentre effettuava la manovra per accedere e rifornirsi, ha centrato in pieno una moto di grossa cilindrata sul lato anteriore destro. L’impatto è stato molto violento, il motociclista, un uomo sulla quarantina, è rovinato sull’asfalto sbattendo la faccia e perdendo i sensi. Immediatamente sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno stabilizzato il centauro, ma, date le condizioni di quest’ultimo, è stato necessario far intervenire l’elisoccorso per il trasporto al “Bufalini” di Cesena. Sul posto una pattuglia della Polizia Municipale di Misano Adriatico per i rilievi e gli accertamenti del caso.



Foto Ballante