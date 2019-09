Trofeo Yacht Club Rimini: al primo posto l’equipaggio formato da Andrea Muratori skipper

Sport

Rimini

| 11:26 - 01 Settembre 2019

Valentini, Bartolini e Muratori.

Grande partecipazione sabato 31 agosto, al 2° Trofeo Yacht Club Rimini riservato ai soci e amici del club.



Degli 8 equipaggi in gara, con imbarcazioni monotipo Bluesail 24 Sport, si è classificato al 1° posto quello formato da Andrea Muratori skipper, con Tommaso Valentini al timone, insieme ad Attilio Sammarini e Michele Bartolini; 2° posto per l’equipaggio formato dai fratelli Paolo e Marco Franchini con Federica Franchini e Pietro Corbucci.



Ogni equipaggio, composto da 4 velisti di cui almeno 2 soci dello Yacht Club Rimini compreso lo skipper, cambiava imbarcazione ad ogni arrivo di prova (4 in totale), al fine di rendere più equilibrata la scelta della barca. L’evento giunto alla sua seconda edizione ha dato prova ancora una volta di essere un appuntamento molto apprezzato dai soci e dagli amici del Club.