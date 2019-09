L’omaggio a Franco Zeffirelli chiude la rassegna ‘Cinema in Giardino’ a Riccione

Eventi

Riccione

| 09:56 - 01 Settembre 2019

'Romeo e Giulietta' di franco Zeffirelli.

Chiude in bellezza la rassegna 2019 di Cinema in Giardino a cura di Giometti Cinema, domenica 1 settembre, con l'omaggio al Maestro da poco scomparso, Franco Zeffirelli, con Romeo e Giulietta. Il film capolavoro del regista fiorentino termina la programmazione che ha arricchito l'offerta di eventi riccionese con ospiti d'eccezione, serate da oscar e anteprime. L'edizione di quest'anno ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico con numerose serate sold out. La programmazione continua nei mesi invernali al Cinepalace di Riccione con la Rassegna Cinema d'Autore.

Romeo e Giulietta, il film del 1968, diretto da Franco Zeffirelli ed interpretato da Leonard Whiting, Olivia Hussey,è la trasposizione cinematografica della celebre ed omonima opera teatrale di William Shakespeare, l’amore contrastato tra i giovani Romeo Montecchi e Giulietta Capuleti, figli di due famiglie ferocemente rivali tra loro. Romeo e Giulietta, la più famosa trasposizione sul grande schermo della più grande storia d’amore della letteratura moderna, è anche il massimo risultato della carriera del fiorentino Franco Zeffirelli.

Orario delle proiezioni 21.20. In caso di maltempo Cinema in Giardino si trasferisce al Cinepalace.

Costo del biglietto 5 euro.

Si può raggiungere l’arena di Cinema in Giardino con il trenino (sconto di un euro sul biglietto per chi si presenta con il ticket del trenino).