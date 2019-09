Rimini Calcio, un altro under in arrivo: il '98 Lionetti dallo Juve Stabia Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio è fatta per l'acquisto del centrocampista gialloblu

Sport Rimini | 09:04 - 01 Settembre 2019 Giorgio Lionetti, possibile nuovo acquisto del Rimini. Il noto esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio, sul suo sito, ha annunciato il nuovo acquisto del Rimini: dallo Juve Stabia arriva il centrocampista under, classe '98, Giorgio Lionetti. Cresciuto nelle giovanili del Catanzaro, ha vestito le maglie di Potenza e Virtus Verona. Nel settembre 2018 ha firmato un contratto con le "Vespe" di Castellammare di Stabia, conquistando la promozione in Serie B. Tre le presenze nella passata stagione.