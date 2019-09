Croce Verde Novafeltria consegna un defibrillatore al Comune di Sant'Agata Feltria

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 12:22 - 01 Settembre 2019

La consegna del defibrillatore al Comune di Sant'Agata Feltria.

Un defibrillatore al servizio della comunità di Sant'Agata Feltria, donato dalla Croce Verde di Novafeltria: il dispositivo è stato installato sotto le logge del teatro Mariani in piazza Garibaldi. La cerimonia ufficiale di inaugurazione si è tenuta sabato 31 agosto, alle 10, alla presenza del sindaco Guglielmino Cerbara e delle altre autorità, in una giornata importante per Sant'Agata Feltria. Nella stessa mattinata è stata infatti svelata la targa ricordo del campione di ciclismo Marco Pantani. Tornando alla donazione della Croce Verde, è uno dei due nuovi defibrillatori messi a disposizione al Comune di Sant'Agata Feltria nell'ambito della campagna "Ci mettiamo il cuore". Il secondo sarà installato presso la frazione di San Donato. Altri due defibrillatori erano stati messi a disposizione, dal 2013, della società sportiva Romagnano e della Santagatese, la squadra di calcio cittadina. Sempre nel mese di agosto la Croce Verde aveva donato un defibrillatore al Ccomune di Pennabill.