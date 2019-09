Rimini, l'estate 2019 è la terza più calda nonostante parte di luglio variabile

Attualità

| 12:18 - 01 Settembre 2019

L’estate 2019 chiude al terzo posto tra le più calde di sempre per quanto riguarda il territorio Riminese Nello specifico, secondo i dati raccolti da Piergiorgio Cappelli, che tiene da tempo un archivio speciale per il Riminese, si può considerare, a livello di temperatura media un pari merito al terzo posto insieme all’estate 2017. Difatti, entrambe, chiudono con una media sul trimestre di +24.9°C. A livello di precipitazioni si son registrati valori in media per la stagione. A un mese di Giugno che ha visto un solo giorno di pioggia (il 22), si contrappone un Luglio maggiormente variabile nella sua prima parte; Agosto ha visto instabilità circoscritta in poche giornate, concludendo al settimo posto tra i più caldi. L'estate 2019 è quindi la terza più calda, dietro all'estate del 2012 e all'estate del 2003 (la più calda).



Federico Antonioli (Centro Meteo Emilia Romagna)