Scontro allo stop tra moto e auto a Riccione, viale Boccaccio chiuso al traffico

Cronaca

Riccione

| 15:53 - 31 Agosto 2019

La moto coinvolta nell'incidente.

Un ragazzo riccionese, in sella a una moto Guzzi, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra viale Boccaccio e via Monti, intorno alle 15 di sabato 31 agosto. Il giovane è stato portato in ospedale con una sospetta frattura alla gamba: lo scontro è avvenuto allo stop, con un'automobile Bmw guidata da una donna che procedeva in direzione mare-monte, mentre la moto avanzava in direzione Cattolica. Forse proprio lo stop non rispettato è stato la causa dell'incidente, i cui rilievi sono stati affidati al personale della Polizia Muncipale, intervenuta sul posto assieme al personale del 118. Viale Boccaccio è stato chiuso per tre quarti d'ora al transito dei veicoli.