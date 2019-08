Riccione: fermati dalla Polizia per un controllo, dall'auto spunta la droga

Cronaca

Riccione

| 15:51 - 31 Agosto 2019

Controlli della Polizia.

Nelle ultime 24 ore sono stati due gli arresti eseguiti dal personale del presidio estivo della Polizia a Riccione. Una pattuglia, durante un posto di controllo effettuato venerdì pomeriggio in via Cavalieri di Vittorio, ha fermato infatti un Suv con a bordo due uomini, un 35enne e un 37enne residenti a Macerata Feltria, che hanno fin da subito hanno tradito un inspiegabile nervosismo. Dagli accertamenti è infatti spuntato fuori un involucro contenente 60 grammi di marijuana: uno dei due uomini ha cercato di giustificarne il possesso, dicendo di averlo acquistato poco prima da uno sconosciuto. Entrambi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.