Calcio Eccellenza, in 200 a salutare la nuova Fya Riccione. Il debutto domenica alle 15,30

14:32 - 31 Agosto 2019

La rosa della Fya Riccione.



Grande entusiasmo e partecipazione venerdì sera alla presentazione ufficiale della prima squadra della Fya Riccione. Erano in piu' di 200 allo stadio Comunale per conoscere da vicino la squadra di Gianluca Lorenzi pronta per l'esordio di domenica alle 15.30 nel campionato di Eccellenza contro il Masi Torello.

“La Fya Riccione è una realtà importantissima per il settore giovanile, con oltre 300 ragazzi che fanno attività” ha detto nel suo saluto Stefano Caldari, assessore allo sport del Comune di Riccione, “Ed anche la sua prima squadra è un vanto per la città, perché porta il nome di Riccione in modo positivo in tutta la regione”.

Una squadra rinnovata e votata alla linea verde ha sottolineato il DS Beppe Terenzi “C'è stato un forte cambiamento, con tanti nuovi arrivi, tutti ragazzi di qualità. Siamo però ripartiti da un'importante riconferma, quella della conduzione tecnica affidata a Lorenzi ed al suo vice Iachini che con la loro conduzione tecnica, nel girone di ritorno dello scorso anno, hanno totalizzato una media punti da terzo posto”.

C'è voglia ed entusiasmo da parte di mister Gianluca Lorenzi, ma si vive la vigilia con i piedi ben piantati a terra. “Abbiamo lavorato tanto e bene, la nostra squadra è molto giovane, per ben figurare nel girone dobbiamo giocare sempre a ritmi alti. Sono ottimista, nelle prime uscite abbiamo avuto buone indicazioni ma non dobbiamo mai abbassare la guardia”.

In chiusura è stato il presidente Paolo Secchiaroli a caricare i suoi “Sono orgoglioso di quanto stiamo facendo, in società portiamo avanti quotidianamente un grande lavoro per una crescita complessiva e la prima squadra, con ben nove giocatori arrivati dal nostro vivaio, sono sicuro che ci darà tante soddisfazioni”. Sono intanto 50 gli abbonamenti già sottoscritti (i prezzi 50 euro abbonamento tifoso, 100 euro abbonamento sostenitore), obiettivo arrivare a quota 100.

LA ROSA



Questa la rosa della Fya Riccione 2019-2020

PORTIERI

Alex Passaniti (1998) confermato

Alessandro Tornati (1998) vivaio Fya

Maicol Pompili (2001) vivaio Fya



DIFENSORI

Mattia Anastasi (1997) Alma Juventus Fano

Dario De Luigi (1990) confermato

Luca Censoni (1996) confermato

Filippo Ioli (2000) confermato

Gianmaria Borghini (1997) Coriano

Cristian Crescentini (2000) vivaio Fya

Piero Tamagnini (1999) San Marino

Filippo Cecchi (1998) Torconca



CENTROCAMPISTI

Nicolò Alberigi (1998) confermato

Lorenzo Enchisi (1997) confermato

Lorenzo Lunadei (1997) confermato

Davide Giovanelli (2001) vivaio Fya

Simone Grimaldi (2000) vivaio Fya

Filippo Albini (2000) Rimini FC



ATTACCANTI

Luigi Giunchetti (1997) Rio Salso

Lorenzo Sparaventi (2001) Rimini FC

Luca Cecchetti (2000) confermato

Marco Di Marzio (2000) vivaio Fya

Filippo Stella (2001) Rimini FC

Emilio Docente (1983) confermato



STAFF TECNICO

Mister Gianluca Lorenzi

Mister Pasquale Iachini

Preparatore atletico Marco Pazzini

Preparatore dei portieri Massimo Traversa

Direttore Sportivo Giuseppe Terenzi

Fisioterapista Federico Santoni