A Rimini arriva la giovane rivelazione del violino Vilde Frang

Alla Sagra Musicale Malatestiana di Rimini torna il 3 settembre una delle migliori formazioni sinfoniche del Nord Europa, la Rotterdam Philharmonic Orchestra, affidata al maestro israeliano Lahav Shani, talento scoperto da Zubin Mehta, e con la presenza di Vilde Frang, giovane rivelazione violinistica internazionale.

Accanto a due brani coreografici del Novecento storico, 'Petruska' di Stravinkij e 'La Valse' di Ravel, il programma al Teatro Galli offrirà un importante banco di prova per la solista norvegese Vilde Frang, che affronta il 'Concerto per violino in sol minore' dedicato dal compositore Max Bruch a Joseph Joachim, leggendario virtuoso dell'archetto.

Fondata nel 1918, la Rotterdam Philharmonic Orchestra ha prescelto come direttore principale Lahav Shani, il più giovane musicista mai salito sul podio nella storia della formazione. Per le sue eccezionali doti direttoriali è stato scelto da Mehta come il direttore destinato a succedergli sul podio della Israel Philharmonic Orchestra.