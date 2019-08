Paolo Calabresi e Lucia Mascino fanno il pieno a Riccione con ‘Genitori quasi perfetti’. INTERVISTE

Attualità

Riccione

| 11:01 - 31 Agosto 2019

Lucia Mscino e Paolo Calabresi con Massimiliano Giometti.

A Riccione una nuova serata evento per Cinema in Giardino, la rassegna cinematografica a cura di Giometti cinema, con ospiti all'arena di viale Lazio Paolo Calabresi e Lucia Mascino a presentare Genitori quasi perfetti, commedia diretta da Laura Chiossone.

L’evento ha visto l’arena come al solito gremita, oltre 400 gli spettatori che hanno partecipato alla visione e hanno assistito alla presentazione prima e al dibattito poi, alla presenza dei protagonisti della commedia. Il film, incentrato sulle vicende di Simona, madre single, ossessionata dal figlio di appena otto anni, di nome Filippo, per il quale dovrà organizzare la festa di compleanno. mette a nudo uno dei ruoli più complessi e difficili che ci possano essere, quello appunto di madre e padre e lo fa in modo diretto e, a tratti atroce, svelando tante personalità e mentalità a volte molto divergenti tra loro.









Interviste a Lucia Mascino e Paolo Calabresi di Maria Assunta (Mary) Cianciaruso