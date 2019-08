Monopattini usati e abbandonati pericolosamente al Parco Cervi: la segnalazione

Attualità

Rimini

| 09:46 - 31 Agosto 2019

Il monopattino abbandonato su un albero.

Usati e abbandonati senza criterio: sono i monopattini che da questa estate sfrecciano lungo le strade e il lungomare, da noleggiare in modalità free floating tra Rimini, Riccione, Misano e Cattolica. Un mezzo ecologico e “trendy” non foss’altro che usato e abbandonato troppo spesso incivilmente. L’altra sera è stato un passante che ne ha scorto uno sulla ciclabile pedonale di Parco Cervi, lasciato a terra in mezzo alla carreggiata in un punto non illuminato: un evidente pericolo per chiunque si fosse trovato a passare di lì in bici senza notarlo. Sempre al Parco Cervi un mezzo è stato addirittura abbandonato su un albero. Purtroppo episodi di questo tipo accadono spesso, oltre al fatto che c’è chi lo usa in maniera impropria andando su strade vietate o, peggio ancora, facendo salire a bordo un’altra persona.