VIDEO Frecce Tricolori, le prove tecniche nel cielo di Rimini

Rimini

| 08:11 - 31 Agosto 2019

È agli sgoccioli il countdown per il Rimini Air Show, che domenica 1 settembre, porterà in volo sui cieli della spiaggia di Marina Centro le Frecce Tricolori. Ecco le immagini delle prove: in centinaia hanno assistito allo spettacolo con il naso all'insu. Il video di Azzurro Tricolore. Dopo le prove tecniche di venerdì pomeriggio, i piloti daranno inizio alle esibizioni domani alle ore 15. Lo show delle Frecce Tricolori - che voleranno sullo specchio d'acqua che va dal Porto canale e Piazzale Marvelli - concluderà, intorno alle 17, la rassegna aperta, nel primo pomeriggio, dal volteggio di un elicottero Hh 139 am per il soccorso e la ricerca del 15esimo Stormo di Cervia che davanti alla spiaggia del Grand Hotel calerà la Bandiera nazionale sulle note dell'Inno di Mameli. A conquistare la scena sarà il volo di due aerei acrobatici, pilotati dal santarcangiolese Paolo Sapignoli e il capitano dell’aeronautica Davide Borghi.