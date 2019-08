Calcio: il portiere riminese Carnesecchi convocato in Under 21

Sport

Rimini

| 18:28 - 30 Agosto 2019

Carnesecchi con la maglia dell'Italia.

C'è anche il portiere riminese Carnesecchi tra le dodici novità dell'Under 21, in vista dei primi impegni ufficiali di stagione. Nel dettaglio venerdì 6 settembre alle 18.30 a Catania sfida in amichevole alla Moldavia; martedì 10 settembre (ore 18.30) a Castel di Sangro gara valevole per le qualificazioni agli Europei contro il Lussemburgo. Carnesecchi, dopo aver militato nella primavera dell'Atalanta, è ora in forza al Trapani in Serie D, come vice di un altro portiere riminese, Dini.



I CONVOCATI



Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Piacenza), Alessandro Plizzari (Livorno);



Difensori: Claud Adjapong (Verona), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Bordeaux), Davide Bettella (Pescara), Enrico Del Prato (Livorno), Matteo Gabbia (Milan), Riccardo Marchizza (Spezia), Luca Ranieri (Fiorentina), Marco Sala (Virtus Entella), Alessandro Tripaldelli (Sassuolo);



Centrocampisti: Marco Carraro (Perugia), Davide Frattesi (Empoli), Manuel Locatelli (Sassuolo), Giulio Maggiore (Spezia), Sandro Tonali (Brescia), Niccolò Zanellato (Crotone), Nicolò Zaniolo (Roma);



Attaccanti: Moise Kean (Everton), Andrea Pinamonti (Genoa), Gianluca Scamacca (Ascoli), Riccardo Sottil (Fiorentina), Marco Tumminello (Pescara).