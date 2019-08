VIDEO Camion si ribalta, resta incastrato sotto il suo peso: operaio in elisoccorso al Bufalini L'incidente sul lavoro è avvenuto alle 15.20 circa di venerdì in via San Lorenzo in Correggiano a Rimini

Cronaca Rimini | 16:20 - 30 Agosto 2019



E' rimasto incastrato sotto il camion gru, che si è ribaltato inaspettamente su un fianco. Un operaio 61enne è stato soccorso dal personale del 118 intorno alle 15.20 di venerdì 30 agosto a Rimini, in via San Lorenzo in Correggiano. L'incidente è avvenuto in un cantiere di un'abitazione, durante lavori di manutenzione. L'uomo si trovava nel cassone e e stava manovrando la gru, prima che il mezzo si ribaltasse: estratto dai Vigili del Fuoco, era cosciente. E' stato disposto il suo ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena con l'elisoccorso. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia.