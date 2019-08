Ospedale Novafeltria, al via lavori al parcheggio nei pressi della Radiologia

Attualità

Novafeltria

| 15:34 - 30 Agosto 2019

Totem con insegna dell'ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria.

Lunedì 2 settembre prenderanno il via lavori sul parcheggio in ghiaia nei pressi dell’Edificio B dell’Ospedale “Sacra Famiglia” di Novafeltria, nei pressi della Radiologia con ingresso da via Marconi. Durante tali lavori, della durata di circa 60 giorni, il parcheggio non sarà utilizzabile. I lavori saranno completati prima della stagione invernale quando è maggiormente sentita l’esigenza di posti macchina. Le opere prevedono la realizzazione dei sottoservizi fognari, l’asfaltatura e l’illuminazione del parcheggio che, una volta a regime, avrà 40 posti auto di cui 2 riservati a categorie protette. I lavori, il cui importo è di circa 200mila euro, rientrano nel piano di ampliamento e miglioramento delle aree esterne dell’ospedale.