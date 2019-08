Rimini Calcio, da lunedì alle ore 17 al Romeo Neri possibile ritirare gli abbonamenti

Sport

Rimini

| 14:32 - 30 Agosto 2019

Il Rimini domenica sarà di scena a Salò alle ore 15.





Il Rimini F. C. comunica che dalla prossima settimana, nell’ufficio del “Romeo Neri” posto sotto la Tribuna Centrale, sarà possibile ritirare gli abbonamenti sottoscritti sino al 21 agosto, sia quelli sottoscritti allo stadio che alla Tabaccheria Pruccoli.

Le tessere potranno essere ritirate nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19, il sabato dalle 10 alle 12.

Si rammenta che per il ritiro è necessario presentarsi muniti della ricevuta rilasciata al momento della sottoscrizione.



VERSO SALO' E' attiva la prevendita per l'incontro Feralpisalò-Rimini, in programma domenica allo stadio "Lino Turina" con inizio alle ore 15. I tagliandi per il settore ospiti possono essere acquistati, al prezzo di € 8 + diritti di prevendita, on-line tramite il circuito Ticketland http://www.ticketland1000.com/ oppure nel seguente punto vendita: Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69 – Rimini (0541.27656)