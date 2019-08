Basket D, gli Angels annunciano anche il play Giacomo Frigoli. E' della classe 1992

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:07 - 30 Agosto 2019

Il play degli Angels Giacomo Frigoli.



Gli Angels Santarcangelo dopo tommaso Gamnberini hanno ingaggiato il play Giacomo Frigoli. Classe 92, Giacomo ha iniziato la sua carriera a Ravenna in serie B, per poi consacrarsi nel mondo senior con il Titano San Marino e Gaetano Scirea dove ha passato le ultime due stagioni in C Gold. Un'altra pedina fondamentale a disposizione di coach Badioli, di esperienza e conoscenza tecnica. Il roster è praticamente definito con Frigoli, Sacchetti, Vandi, Chiari, Guziur, Mussoni e Gamberini. Martedì 3 settembre alle ore 19.00 nella nostra casa al Pala SGR inizierà la preparazione agli ordini del preparatore fisico Cristian Tomassini