Sei fortunati vincono un soggiorno a Riccione con il concorso di Birra Amarcord

| 13:38 - 30 Agosto 2019

I vincitori di 'Vinci la Romagna'.

Si è svolta ieri sera all’Hotel Belvedere di Riccione la serata celebrativa per festeggiare insieme ai vincitori del concorso “Vinci la Romagna”, con Birra Amarcord e gli ospiti dell’hotel: tutti accomunati dall’amore per la Romagna.

A portarsi a casa il fantastico premio offerto dal birrificio romagnolo - poter trascorrere una settimana nel prestigioso Hotel riccionese - sono 6 vincitori provenienti da Venezia, Reggio Emilia, Teramo, Cuneo, Pavia e Brescia.

Grazie alla partecipazione al concorso, i fortunati vincitori hanno potuto godersi un soggiorno per due persone (dal 24 al 31 agosto 2019) presso l’Hotel Belvedere di Riccione, l'albergo più bello d’Europa e secondo migliore albergo al mondo, per il TripAdvisor Travelers' Choice Awards 2019.



Vinci la Romagna è il concorso che ha visto la partecipazione di tanti amanti della birra romagnola che, acquistando una bottiglia di birra Amarcord tra Gradisca, Volpina, Midòna e Tabachéra, hanno potuto partecipare al concorso e vincere i bellissimi premi che profumano di Romagna.



Oltre al soggiorno all’Hotel Belvedere di Riccione erano in palio: biglietti per il Motomondiale Motogp San Marino e Riviera di Rimini, buoni da spendere nel migliore e-commerce italiano di birra Cantina della Birra, premi firmati Brandina, biglietti d'ingresso per due persone nei parchi di divertimento Mirabilandia di Ravenna e Aquafan di Riccione o ancora ottime cene da degustare nei locali partner Birra Amarcord: Brasserie Rimini e Amarcord Gourmet Pub (Riccione).