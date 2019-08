Coriano, la raccolta differenziata dei rifiuti arriva all'86,4%

Ambiente

Coriano

| 12:50 - 30 Agosto 2019

Da sinistra: il sindaco Domenica Spinelli e l'assessore all'ambiente Anna Pazzaglia.

A luglio la raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Coriano ha toccato quota 86,4%, un dato superiore alla media del periodo gennaio-luglio 2019 (84%). In un anno la media è aumentata del 14%. Significativa anche la riduzione del 50% di rifiuti indifferenziati destinati a incenerimento rispetto al 2018 (-708 tonnellate) e una riduzione dei rifiuti complessivi del 7,5 %, rispetto allo stesso periodo del 2018 (-346 tonnellate).



Dal 1 luglio 2019 il sistema di raccolta dei rifiuti Porta a Porta copre tutto il territorio comunale, permettendo a tutte le utenze domestiche di beneficiare della facilità di raccolta e permettendo il raggiungimento di traguardi ambientali ancora più importanti. Sono previsti sconti in bolletta per chi conferisce determinati rifiuti (elettrodomestici, apparecchiature elettriche, lampade, farmaci, pile, batterie, abiti, scarti di giardinaggio) al centro di raccolta ed inoltre sconto del 5% della quota fissa per chi richiede ed utilizza la compostiera.



INFORMAZIONI. Il centro di raccolta si trova in via Piane ed è aperto al mattino lunedi mercoledi, venerdi e sabato dalle 8.30 alle 12.30; al pomeriggio il giovedì dalle 14 alle 19 e il sabato dalle 15 alle 18. Per tutte le informazioni, richieste, reclami, fatture di pagamento in merito al servizio di raccolta rifiuti, l'ufficio clienti Hera è aperto ogni lunedì dalle 9 alle 13 presso il Comune di Coriano, è comunque possibile utilizzare anche l’ufficio di Hera sito a Cattolica in via Carlo Alberto Dalla Chiesa 31, aperto fino al 30 settembre le mattine da martedì a sabato dalle 8:30 alle 13:00 e i pomeriggi dal martedì al giovedì dalle 14.00 alle 16:30. E’ anche disponibile il numero verde dedicato 800.862328.



IL COMMENTO DELL'ASSESSORE PAZZAGLIA. “Il passaggio ad un sistema come quello del Porta a Porta è stato e continua ad essere un lavoro molto impegnativo, ma posso sicuramente affermare che, anche grazie alla stragrande maggioranza dei cittadini molto attenti e disponibili, stiamo ottenendo risultati veramente inimmaginabili.”