Tutti gli eventi della Motogp: dalla parata di San Marino al Dedikato

12:41 - 30 Agosto 2019

Piloti motogp in piazza della libertà a San Marino durante la parata 2017 (foto Filippo Pruccoli).

MotoGP Parade in San Marino

Piazzale dello Stradone, centro storico di San Marino

Giovedì 12 settembre, ore 12.00

Le contrade del centro storico si trasformano in un circuito per il pre event ufficiale del Gran Premio con una sfilata di moto e piloti delle quattro classi. Al via per la Moto3 Riccardo Rossi (Kömmerling Gresini Moto3) e Niccolo Antonelli (SIC58 Squadra Corse), per la Moto2 Luca Marini e Nicolò Bulega (Sky Racing Team VR46) e Fabio Di Giannantonio (Speed Up), per la MotoGP Andrea Iannone (Aprilia Racing Team Gresini) e infine per MotoE Niccolo Canepa (LCR E-Team) e Alex De Angelis (Octo Pramac MotoE).

Partenza prevista da Piazzale dello Stradone. I piloti, preceduti dalla safety car ufficiale della MotoGP, arriveranno in piazzale della Libertà per far assaporare al pubblico una vera esperienza da paddock, un’occasione per autografi e foto con i fans prima di tornare in circuito. Ingresso Gratuito.



"Riders Bellaria Igea Marina a manetta"

Bellaria Igea Marina - Viale Ennio e Piazzale Kennedy

Mercoledì 11 settembre

Set fotografico, anche per selfie, con le moto dei giovani talenti bellariesi

In collaborazione con: Fondazione Verdeblu



Le Radici della Riders' land – Wall of fame

Castel Sismondo di Rimini

Dal 7 al 15 settembre, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 23.00

L'esposizione racconta la storia del motociclismo agonistico attraverso i piloti del Moto Club Renzo Pasolini. All'interno di un percorso che ricorda un circuito di gara, si alternano moto iridate e le memorabilia di campioni mondiali come Pier Paolo Bianchi, Marco Simoncelli e Manuel Poggiali.

L'esposizione rende onore al Moto Club riminese e fa percepire come sia nato il mito della Riders Land. In collaborazione con: Nuovo Motoclub R. Pasolini



Serata Massimo Tamburini

Arena Francesca da Rimini (esterno Castel Sismondo)

Giovedì 12 settembre, ore 21.00

Disvelamento busto in onore di Massimo Tamburini, scomparso nel 2014. Riminese doc, tecnico e designer, Tamburini è conosciuto in tutto il mondo, in quanto ha creato per Cagiva, Ducati e Mv Augusta capolavori tali da essere definito "the Michelangelo of Motorcycling" (cit. New York Times).

La serata tributo, vedrà la partecipazione di personaggi legati al mondo delle corse e dell'industria motociclistica che tracceranno il profilo dell'illustre concittadino. In collaborazione con: Massimo Tamburini S.R.L e Tamburini Corse



Serata Wall of Fame – Nuovo Moto Club Renzo Pasolini

Arena Francesca da Rimini (esterno Castel Sismondo)

Venerdì 13 settembre, ore 21.00

Serata all'insegna della gloria con i campioni Bianchi, Poggiali, Vitali, Matteoni, Pasini, Ferrari ed altri ancora. Piloti, giornalisti ed esperti del mondo delle corse si racconteranno e ci racconteranno, attraverso le loro esperienze, il mondo della Rider Land, guidando il pubblico in un viaggio pluridecennale che ci porterà dagli albori all’attualità del motociclismo agonistico con aneddoti e ricordi: giusto tributo a tutti coloro che hanno fatto la storia dello sport motociclistico e che a buon diritto entrano nella Wall of Fame del moto club e dello sport motoristico internazionale. In collaborazione con: Nuovo Motoclub R. Pasolini



Pulsioni - Il fenomeno del motociclismo

Riccione - Piazzale Ceccarini

Martedì 10 settembre, ore 21.00

Il fenomeno del motociclismo a cura di Laura D’Amico, un viaggio nella storia del motociclismo in Romagna attraverso suoni, visioni e racconti. Il diario di viaggio attraversa le esperienze, presenti e passate, di chi ha vissuto e in parte scritto la storia, rischiando il tutto per tutto. In scena è il ‘dietro le quinte’, lontano da tecnicismi e vittorie, per mostrare, per la prima volta, come una pulsione collettiva verso le due ruote a motore, lo hanno reso un tratto identitario del territorio. Ospiti speciali e piloti protagonisti di un talk, la performance di videomapping a cura del giovane artista Federico Fusaglia e un live di Fadi, cantautore italo nigeriano di Riccione, autentica rivelazione del 2019, il cui padre è arrivato in Riviera dalla Nigeria nei primi anni ‘80, per diventare motorista. Ad arricchire ancor di più la scena la presenza di due moto Ducati e Benelli. In collaborazione con: Tau Editrice



Castello Redbull

Riccione - Castello degli Agolanti

Domenica 15 settembre, dalle ore 20.00

Il Castello degli Agolanti di Riccione torna dopo due anni a trasformarsi in Castello Redbull grazie all’evento speciale del brand partner della MotoGP. Musica, performance, food&drink e uno speciale dj set di Andrea Oliva, uno dei deejay più famosi al mondo, per festeggiare piloti e fan del Gran Premio. All’interno del castello si potrà inoltre attraversare una galleria sensoriale di suoni evocativi del mondo del motociclismo, un’installazione a cura di Pulsioni in collaborazione con Garvan Acoustic e Inserire Floppino. In collaborazione con: White Events



La Spurtleda 58

Misano, Portoverde - Pista Go Kart Riviera Verde

Mercoledì 11 settembre, dalle 16.00 alle 24.00

Area espositiva con mostra moto storiche, moderne e speciali ed esibizioni in pista con giovani piloti FMI su moped (cinquantini elaborati). Alle 19 gara ex piloti e giornalisti su kart e ThunderVolt, alle 21 inizia la Spurtleda58, gara di kart con i piloti delle 4 categorie del Motomondiale. In collaborazione con: Fondazione Marco Simoncelli.



Dedikato

Misano Adriatico - Arena 58, Piazza della Repubblica, Piazzale Roma

Dal 12 al 14 settembre



Giovedì 12 settembre, Piazza della Repubblica, dalle 21.00, il MotoGP Moped Race 2019&Co. Grandi spettacoli con piccoli cinquantini. Un’emozionate sfida di traverso a quattro ruote con la partecipazione di Saetta McQueen e l’incredibile gara di velocità dei Tagli Erba.



Dalle 21 in piazza Repubblica “Belin..sei proprio un patacca”. Paolo Cevoli dialoga con Carlo Pernat e con l’autore in un talk show che segue i colori dell’ironia, la passione per le due ruote e i “segreti” del paddock sulle tracce del libro scritto a due mani dal manager genovese insieme al giornalista Massimo Calandri. Modera: Paolo Scalera, giornalista del Corriere dello Sport e Direttore di GPone.



Venerdì 13 settembre, Arena 58, dalle 20.15

Trofeo MotoGP-Ape proto: la simpatia ed energia delle Ape-Proto insieme allo spettacolo di motocross freestyle a cura dei DaBoot, la più importante compagine di freestyle su due ruote a livello internazionale



Sabato 14 settembre, Piazzale Roma, dalle 15.00

Pitlane di moto storiche dedicata agli amanti del vintage ed esposizione dei nuovi modelli delle principali case motociclistiche.



Sabato 14 settembre, Arena 58, dalle 18.00

Spazio alla FIM Flat Track Cup Final 3, la competizione mondiale ‘di traverso’ su circuito in terra battuta

Dalle 18.00 Show nel piazzale Poste: Evoluzioni e spettacoli di Stuntmen acrobatici.

Dalle 21.00 in p.zza della Repubblica, Moka Club in concerto con i classici Disco anni ’70 e ’80.



Motor Beach Circus – Le curve dei tifosi

Cattolica - Via Fiume, Piazza Primo Maggio, Via Curiel, Via Dante

Da giovedì 12 a domenica 15 settembre

Esattamente come le tribune nei circuiti, le vie del centro di Cattolica verranno personalizzate con i colori delle case motociclistiche e dei piloti della Moto GP

Via Dante ed una parte di via Curiel diventeranno la mitica Brutapela dove la coreografia sarà dominata dal colore giallo del “Dottore”, il rosso in via Fiume saprà scaldare gli animi dei Ducatisti e l’arancione di Piazza Primo Maggio e la restante parte di via Curiel sarà il contraltare dei tifosi di Marquez. Un caleidoscopio di colori e di energia positiva che saprà contagiare tutti



Motor Beach Circus – Sfilata minimoto con sfilata ed esibizione bimbi in moto

Cattolica - Piazza I° Maggio

Sabato 14 settembre, dalle 18.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 22.00

Le minimoto ed i loro giovanissimi centauri faranno bella mostra di se tra Via Curiel e Viale Dante. Una sfilata degli allievi del Motor Park Cattolica (pista su cui Rossi disputa le sue prime gare) colorerà ed animerà le due vie cittadine. Piccoli piloti crescono e chissà che tra i baby riders non si nasconda il campione del prossimo futuro



Motor Beach Circus - Musica a tutto gas. Due giorni di Groove a tutta manetta

Cattolica - Centro città

Venerdì 13 e sabato 14 settembre, dalle 18.00

Cattolica diventerà un contenitore unico di appuntamenti musicali, ritmi e sonorità che coinvolgeranno cittadini e turisti che soggiornano in città.

13 settembre dalle18.00 fino a tarda notte la musica sarà la protagonista ed animerà strade e locali della Regina. Performances live o dj set, grazie alle quali Cattolica si trasformerà in un grande “parco della musica”.