Venerdì le ragazze dell'Omag Volley si presentano in piazza Silvagni

San Giovanni in Marignano

| 12:25 - 30 Agosto 2019

Le ragazze dell'Omag Volley 2019 20.

Sarà anche quest’anno Piazza Silvagni di San Giovanni in Marignano la location per la presentazione della Consolini Volley targata Omag, squadra che milita per il quarto anno nel campionato nazionale di serie A2 femminile.

Venerdì 30 agosto alle ore 20:30 sotto l’emblematica Torre Malatestiana di uno dei Borghi più belli d’Italia sfileranno lo staff tecnico, Stefano Saja e Alessandro Zanchi e le atlete, Giulia Bresciani, Linda de Bellis, Ilaria Battistoni, Salì Coulibalì, Greta Pinali, Giulia Saguatti, Asia Bonelli, Alice Pamio, Alessia Mazzon, Greta Mandrelli, Anna Gray, Clara Decortes e Giuditta Lualdi.

L’evento sarà allietato da una degustazione di pasta e ottimo Sangiovese.

La presentazione è aperta a tutti.