I numeri della provincia: redditi medio lordi alti a Rimini più bassi a Casteldelci

| 12:24 - 30 Agosto 2019

Riviera dall'alto.

Ampliato anche alla provincia di Rimini e aggiornato con i dati 2018, il Sistema informativo annuale “I Numeri del Territorio” è disponibile on line e gratuitamente; un prezioso patrimonio di dati, articolato in 95 Report su base anche comunale, indispensabile per un’analisi dinamica e strutturata nell’ottica anche del confronto temporale e del benchmarking a partire dalle dimensioni più significative: demografia, ricchezza e imprenditorialità. La Camera di commercio della Romagna, nell’ambito della linea strategica dedicata all’“Informazione economica”, presidia, aggiorna e innova continuamente il patrimonio informativo del territorio.

Il territorio di riferimento è quello della Camera della Romagna (provincia di Forlì-Cesena e provincia di Rimini) e comprende i Comuni, le aggregazioni territoriali rilevanti (ad esempio le vallate e le zone altimetriche) e le aggregazioni amministrative (unioni dei comuni e GAL).

“La variabile “Territorio” - commenta Alberto Zambianchi, Presidente della Camera di commercio della Romagna - ha assunto sempre di più un ruolo determinante nel difficile compito, per le persone, le imprese e le istituzioni, di affrontare l’incertezza e la complessità che caratterizzano lo scenario attuale. Una conoscenza puntuale e aggiornata delle dinamiche locali è quindi più che mai fondamentale per pianificare e programmare azioni efficaci e per delineare prospettive per il futuro. La Camera di commercio ha tra i suoi compiti istituzionali quella di “Osservatorio economico” e con la raccolta e l’elaborazione de “I numeri del territorio”, appena pubblicati e disponibili a tutti - e in particolare a Istituzioni, Amministratori locali, Università e Associazioni di categoria -, offre un patrimonio prezioso di informazioni per la programmazione e la governance sul quale pochi altri territori possono contare. Ciò rappresenta sicuramente un valore aggiunto, i sistemi informativi territoriali sono diventati infatti sempre di più veri e propri fattori distintivi di competitività.”



Provincia di Rimini: alcuni elementi dell’analisi territoriale



L’analisi del territorio della provincia di Rimini si compone di 38 report (25 comuni, 12 aggregazioni territoriali e 1 provinciale). I principali elementi che emergono da un’analisi comparata dei report possono essere declinati e riassunti come segue.

Sotto l’aspetto demografico, al 31/12/2018, la popolazione residente si concentra prevalentemente nel Comune di Rimini (per il 44,4% del totale) e a Riccione (10,4%); la densità demografica maggiore si riscontra nel Comune di Cattolica (2.872 abitanti per km quadrato), quella minore a Casteldelci (8).

Rimini si conferma anche il Comune con la maggiore incidenza di stranieri residenti (13,3% sul totale, le media provinciale è pari all’11,0%); seguono i Comuni di Bellaria-Igea Marina (12,2%), Cattolica (11,6%), Mondaino (11,4%) e San Leo (11,2%).

Nel 2018, il tasso migratorio netto (saldo migratorio per 1.000 abitanti, comprende il movimento migratorio di stranieri e di italiani, N.d.R.) appare positivo e superiore al dato medio provinciale (pari a 7,8 immigrati netti per 1.000 abitanti) nel Comune di Rimini (9,2) e in pianura (8,3). I dati, inoltre, riportano una certa attrattività dei territori dell’entroterra come la Valmarecchia (5,5) e la Valconca (5,0), i Comuni collinari (5,9) e quelli montani (6,7, sebbene questi ultimi presentino un saldo totale della popolazione negativo per il 2018).

Per quanto riguarda la dimensione della ricchezza prodotta, il reddito medio lordo IRPEF per contribuente (relativo al 2017 su dichiarazioni fiscali del 2018 N.d.R.) più elevato si riscontra nel Comune di Rimini (19.469 euro), mentre quello più basso a Casteldelci (12.635 euro). Inferiori al dato medio provinciale (18.691 euro) i redditi medi dichiarati in Valconca (17.025 euro), Valmarecchia (17.210 euro), Area del Basso Conca (18.481 euro, comprende i Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano) e, più in generale, nei Comuni montani (15.249 euro).

Per quanto riguarda le imprese, al 31/12/2018 la densità imprenditoriale maggiore (imprese attive ogni 1.000 abitanti) si riscontra a Casteldelci (164); la densità media provinciale è pari a 101; la densità minore si registra nel Comune di Montescudo - Monte Colombo (66). A livello di aggregazioni territoriali, l’Area del Basso Conca risulta quella con la densità imprenditoriale maggiore (115 imprese attive ogni mille abitanti), mentre la Valconca è quella con la densità minore (84).

A livello di aggregazioni territoriali, si nota stabilità della numerosità delle imprese attive per quanto riguarda i Comuni Marittimi (+0,2% rispetto al 2017) nel loro complesso e, in particolare, in crescita nell’Area del Basso Conca (+0,9%).