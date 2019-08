San Giovanni un borgo vivo tutto l'anno: domenica raduno moto e auto d'epoca

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 12:19 - 30 Agosto 2019

Mercatino estivo della pro loco a San Giovanni.

Arriva settembre e San Giovanni in Marignano scalda i motori per gli eventi dell’autunno, in particolare il capodanno del vino in programma domenica 22 settembre e la giornata del dono, sabato 28 settembre. Ma le attività nel borgo marignanese non si sono mai fermate. Per tutta l’estate ogni giovedì la Pro Loco ha allietato bambini e famiglie con il mercatino, al quale hanno partecipato con impegno ed entusiasmo oltre 45 bambini con le loro famiglie. Nella serata conclusiva di ieri, giovedì 29 agosto, ogni bambino ha ricevuto in dono un braccialetto a ricordo dell’evento. Da rimarcare la partecipazione e l’impegno dei partecipanti, bambini in primis, ma anche le famiglie che hanno spesso collaborato nell’allestimento. Ogni settimana, complice la speciale atmosfera di Piazza Silvagni, in tanti si sono ritrovati in un appuntamento ormai consolidato dell’estato marignanese.



All’avvicinarsi dell’autunno, ripartono le attività sportive che si presentano alla città e, contemporaneamente, tantissime proposte aggregative e culturali a cura dell’Associazionismo marignanese. Domenica 1 settembre torna l’auto-moto raduno di solidarietà a cura di Lions Club e Leo Club Valconca, in collaborazione con il Moto Club "E. Vanni". L’evento si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 11.00 circa in Piazza Silvagni e sarà l’occasione per gli intervenuti di poter conoscere e vedere auto e moto d’epoca, che partecipano sempre con entusiasmo e numerosi.



IL COMMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. “Siamo felici di affermare ancora una volta che San Giovanni è un borgo vivo tutto l’anno e che non si ferma mai, ma grazie all’entusiasmo ed alla disponibilità di Associazioni e volontari, ha sempre la voglia e l’entusiasmo per nuove proposte e momenti di aggregazione. Non possiamo che ringraziarli per il grande contributo che offrono alla comunità marignanese, contribuendo a rendere il nostro Paese un luogo accogliente, ospitale e ricco di proposte. Un plauso particolare, in questo senso, va all’Associazione Pro Loco sempre in prima linea per promuovere eventi aggregativi o culturali nella nostra bella comunità. È grazie all’impegno di volontari così appassionati che possiamo dare vita a proposte significative come “E..state sotto la Luna, mercatino dei bimbi” o “La Notte dei Talenti” Ci auguriamo che l’entusiasmo e la creatività possano sempre accompagnare l’estate marignanese!”.