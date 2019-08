Calcio Promozione: Novafeltria, arriva Radi. Difensore da 259 partite in Serie C

Sport

Novafeltria

| 12:11 - 30 Agosto 2019

Alessandro Radi.

Dopo le sconfitte del precampionato, il Novafeltria corre ai ripari e ingaggia uno svincolato di lusso per il proprio reparto difensivo. E' il 37enne pesarese Alessandro Radi, 259 partite in Serie C, tre in Serie B, un totale di 332 partite considerando anche la Serie D. Nell'ultima stagione ha militato nel Castelfidardo in D. Da segnalare che a inizio carriera, dopo le giovanili nel Cesena e un'esperienza al Real Montecchio, nel 2002-03 Radi ha vestito la maglia della Fiorentina (allora Florentia Viola) in C2. Ai tempi della C di De Meis, era stato anche un obiettivo di mercato del Rimini.