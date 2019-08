Raccolta organico, nuovo infopoint di Hera a Mondaino aperto per due sabati

Attualità

Mondaino

| 11:56 - 30 Agosto 2019

Ecosportello Hera a Mondaino.

Sabato 31 agosto, e sabato prossimo, 7 settembre dalle 9 alle 13 in Piazza Maggiore 1 a Mondaino (ex Entrata Museo Paleontologico), sarà allestito da Hera un infopoint per assistere i cittadini di Mondaino nel passaggio al nuovo sistema di raccolta dell’organico.

Dal 2 settembre infatti saranno installati nuovi contenitori stradali per la raccolta dell’organico dotati di un oblò per limitare i conferimenti errati evitando l’inserimento di materiali non conformi che possono compromettere la qualità del materiale raccolto.

Solo se ben conferito e utilizzando esclusivamente sacchetti compostabili, l’organico è avviato a effettivo recupero presso gli impianti, dove viene trasformato in compost, un terriccio utilissimo per l’agricoltura e il giardinaggio.