Montefiore Conca scopre "Dante Esoterico" tra Paradiso ed Inferno

Montefiore Conca

| 11:45 - 30 Agosto 2019

Emanuele Montagna leggerà brani di Dante.

Ancora un'occasione speciale per vivere le suggestioni dell'antica Rocca di Montefiore Conca.

Sabato 31 agosto, alle ore 21.15, nella sua splendida cornice medioevale, andrà in scena “Dante esoterico: lectura Dantis in concerto… per seguir virtute e canoscenza.

Nel recital di Emanuele Montagna alcuni fra i più significativi episodi dell’Inferno e del Paradiso dantesco. L’aria si riempie e si popola di nomi eterni, di personaggi tragici restituiti alla loro vera essenza, evocata dalla Voce che diventa suono, nota musicale, immagine. Lo spettacolo è certamente un tributo alla grandezza di Carmelo Bene ed alla sua Fonè.

Accanto a Montagna sarà in scena Asia Galeotti, giovane talento ravennate scoperta e valorizzata dalla Scuola di Teatro Colli in Bologna. Le musiche originali saranno quelle del giovanissimo pluripremiato compositore di colonne sonore di film Franco Eco che, con le sue laceranti prospettive sonore, permetterà di immergersi nel più profondo esoterismo dantesco.

Paolo e Francesca, il Conte Ugolino, Pier della Vigna, Ulisse, Sinone e Mastro Adamo, Piccarda Donati sono alcuni dei personaggi evocati nello spettacolo che è stato fortemente voluto dalla Giunta Comunale di Montefiore Conca.

Ingresso libero, posti limitati, prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni

Ufficio UIT: 0541 980035