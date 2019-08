Auto contro scooter a Cattolica, ragazza in ospedale L'incidente venerdì mattina in via Emilia Romagna, la 20enne è stata sbalzata in aria per alcuni metri

Cronaca Cattolica | 11:20 - 30 Agosto 2019 Foto Amato Ballante. Scontro tra autovettura e scooter in via Emilia Romagna a Cattolica. E' successo verso le 10 di venerdì mattina all'ingresso dell'area di servizio Ip. Al volante dell'auto un ragazzo tedesco che stava svoltando per immettersi nell'area di servizio. Nel momento della manovra è stato centrato alla portiera anteriore sinistra da uno scooter Scarabeo guidato da una 20enne cattolichina. La giovane è stata sbalzata in aria per alcuni metri. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Fortunatamente le condizioni della ragazza non sono risultate gravi. Dopo averla stabilizzata è stata trasportata all'ospedale. Per i rilievi é intervenuta la Polizia Municipale di Cattolica coadiuvata dai Carabinieri della Tenenza di Cattolica.