Lavanderia a fuoco in albergo a Riccione, danni al locale, hotel comunque agibile

Cronaca

Riccione

| 11:19 - 30 Agosto 2019

Vigili del fuoco in azione.

Incendio in una lavanderia di un hotel a Riccione. Le fiamme si sono sprigionate poco dopo le 20 di giovedì al Margareth di via Mascagni 2. I Vigili del Fuoco con due mezzi e 7 unità sono giunti immediatamente sul posto. Le operazioni di spegnimento erano già iniziate ad opera del personale dell'albergo. Gli ospiti sono stati fatti uscire dalla struttura. Alcune persone sono state assistite dal personale del 118 a causa delle esalazioni di fumo, fortunatamente nessuno ha riportato problemi particolari. La lavanderia si trova al sesto piano dell'hotel ed è stata dichiarata inagibile. Nessuna conseguenza invece per l'albergo, gli ospiti sono stati infatti fatti rientrare ad operazioni concluse. I rilevamenti dei pompieri hanno portato all'evidenziazione di alcune anomalie nei sistemi di sicurezza. L'intervento si è concluso poco prima delle 22. Le cause dell'incendio sono al vaglio.