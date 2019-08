Iscrizioni sold out al Giro dei Castelli, sfilata d'auto d'epoca a San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 13:50 - 30 Agosto 2019

GIro dei castelli (foto Alessandro Alessandroni).

Raggiunto il numero massimo di partecipanti al "Giro dei Castelli", l'atteso evento organizzato da "Auto Mobile Club San Marino". Auto storiche provenienti da tutto il mondo sono pronte a fare bella mostra di sè prima del via per le prove di regolarità valide anche per il Trofeo della Romagna. Sono 58 gli equipaggi registrati. La vettura più vetusta è inglese: una Morris del 1937. Cinque le auto anni ‘50 (Porsche Austin, Triumph, Mg...). Seguono le auto anni ’60: Lancia, Fiat 600, Alfa Romeo e altre.



Le auto saranno in mostra sabato 31 agosto a partire dalle 14 in Piazza Grande a Borgo Maggiore; partenza alle ore 14.45, sfilata e controllo timbri in Piazzale Lo Stradone dalle ore 16.30 circa dove ad accogliere gli equipaggi ci sarà l'associazione "Porta del paese", che premierà l’auto più rappresentativa.



Madrina della Manifestazione a grande richiesta torna Micky Martinelli, una donna che ha dedicato la sua “vita di traverso” a vincere i Rally e che con la sua verve e le sue imprese continua a