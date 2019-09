Rimini Calcio, sfiorata l'impresa con la Feralpisalò (2-2): pari beffa al 94'

Sport

Rimini

| 17:17 - 01 Settembre 2019

Antonio Palma, il migliore in campo.

di Riccardo Giannini



Due pennellate di Palma dalla bandierina sinistra, due gol dei difensori: si riassume così l'ottimo pareggio del Rimini sul campo della corazzata Feralpisalò, in cerca di riscatto dopo la sconfitta per 4-1 in casa della Reggiana. I biancorossi di mister Cioffi si dimostrano compagine solida e coriacea ed è stata giusta l'intuizione di costruire una squadra di corazzieri attorno ai due giocatori di talento e di creatività, Palma e Candido: due giocatori ritenuti incompatibili dal precedente allenatore Petrone, non per autolesionismo, ma proprio per i limiti fisici di una squadra, il Rimini dello scorso anno, che fortunatamente è già un lontano ricordo. L'unico rammarico è per qualche distrazione che ha pesato sul risultato finale: il gol del 2-2 è arrivato al 94', su una punizione battuta da centrocampo dal portiere De Lucia, ma già al 90' Stanco era stato lasciato libero di colpire di testa in area, esaltando i riflessi di Scotti. I difensori del Rimini, comunque autori di una buona gara, sono stati protagonisti anche in fase d'attacco: Scappi a segno di tacco, Ferrani di testa, sovrastando proprio Caracciolo, l'autore del momentaneo 1-1.



FERALPISALO' - RIMINI 2-2



FERALPISALO' (4-3-3): De Lucia - Zambelli Legati Giani Contessa (70' Mordini) - Magnino Carraro (84' Pesce) Guidetti (84' Hergeligiu) - Ceccarelli (70' Mauri) Caracciolo (70' Stanco) Maiorino.

In panchina: Liverani, Spezia; Altare, Rinaldi, Travaglini; Miceli; Bertoli. All. Zenoni.



RIMINI (3-5-2): Scotti - Scappi Ferrani (67' Picascia) Nava - Finizio Candido (85' Cigliano) Palma Van Ransbeeck (46' Montanari) Silvestro (71' Boccaccini) - Zamparo Gerardi (71' Petrovic).

In panchina: Sala, Santopadre; Oliana; Angelini, Pari; Bellante, Ventola. All. Cioffi.



ARBITRO: Moriconi di Roma (Assistenti: Perrelli di Isernia e Bertelli di Busto Arsizio)

RETI: 39' Scappi (R), 40' Caracciolo (F), 48' Ferrani (R), 94' Mauri (F).

NOTE: ammoniti Zambelli, Scappi, Legati, Cigliano.



IL MIGLIORE: Palma 7. Due pennellate vincenti dalla bandierina, ma non solo. Il cervello della squadra, sempre lucido in fase di impostazione del gioco. Magistrale il lancio per Petrovic nell'occasione del possibile 1-3 sventata da De Lucia.

IL PEGGIORE: Van Ransbeeck 5.5. E' un ingranaggio ancora non perfettamente a posto nelle scacchiere biancorosse, ma deve riprendere il ritmo partita dopo un anno di stop. Montanari, entrato al suo posto, ha mostrato ben altra verve.



